След 1 януари ремонтът на колата ни излиза "златен"
©
Все пак по-малките сервизи засега не възнамеряват да повишават драстично цените си, а само да ги променят в новата валута. "Не мислим да вдигаме цените засега и ще се стараем да бъдем в полза на нашите клиенти“, каза собственик на сервиз.
При определянето на цената обаче много влияе марката и моделът на автомобила. Например смяната на масло може да ти излезе солено. Ако в малък селски сервиз стойността на труда е 100 лева, то в по-големите сервизи в София за същата услуга могат да ти вземат 300 лева.
Още по темата
/
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
11:41
Прогноза: Минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
11:40
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
09:08
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
Още от категорията
/
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
Мъжете у нас заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, жените са в ролята на заместник
30.12
Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция?
30.12
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече ...
23:09 / 01.01.2026
"Българските евробанкноти са готини!" според анкетата на ФОКУС
22:06 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.