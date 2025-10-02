След 19 години: България на път да приключи наблюдението по делата "ОМО Илинден"

© Булфото "През декември тази година за пръв път от 19 години може да се определи дата за затваряне на наблюдението по групата дела "ОМО Илинден срещу България“ от Комитета на министрите на Съвета на Европа“, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на заседание на Народното събрание.



В средата на септември министърът участва лично на заседание на Комитета на министрите, на което се обсъди постигнатият напредък от България и по групата дела "ОМО-Илинден срещу България“. В приетата резолюция се казва, че се признава същественият напредък, постигнат при изпълнението на тази група дела и се счита, че не са необходими допълнителни отделни действия по отношение на общите мерки по решенията на ЕСПЧ.



От март до септември тази година Министерство на правосъдието изготви и публикува насоки към сдруженията за тяхната регистрация, както и обучения на над 150 магистрати и длъжностни лица по регистрацията, съобщиха от министерството. Делата касаят единствено защита на правото на сдружаване, а не признаването на македонско малцинство у нас, както превратно се разказва делото от политици от Република Северна Македония.



Министър Георгиев заяви, че вчера Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) е взела решение да премахване пост-мониторинговия механизъм над България след 26 години наблюдение. 44 от 45 държави-членки са подкрепили свалянето на мониторинга на страната ни, като трите гласа против са на парламентаристи от Република Северна Македония.



"С оглед на информацията, която ви споделих, мотивите на политиците от РСМ са ясни. Не са ясни обаче мотивите на бившия правосъден министър Надежда Йорданова, която не подкрепи свалянето на мониторинга над държавата ни и е единственият гласувал "въздържал се“, каза Георгиев и допълни, че като правосъден министър г-жа Йорданова добросъвестно е полагала усилия за провеждане на реформи, за да бъде свален мониторингът, което в момента се отчитат като напредък. "Затова нейното поведение сега е необяснимо. Въпросът е струва ли си дребните партийни сметки да надделеят над държавния интерес“, посочи министър Георгиев. Той отбеляза, че усилията за изработването и приемането на законодателни реформи, утвърждаващи върховенството на закона ще продължат. "Затова и днес в Народното събрание разглеждаме предложени от Министерство на правосъдието текстове в НПК, с които въвеждаме изрични основания, при които главният прокурор ще може да отменя постановление за прекратяване на наказателно производство“.