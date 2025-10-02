ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След 19 години: България на път да приключи наблюдението по делата "ОМО Илинден"
В средата на септември министърът участва лично на заседание на Комитета на министрите, на което се обсъди постигнатият напредък от България и по групата дела "ОМО-Илинден срещу България“. В приетата резолюция се казва, че се признава същественият напредък, постигнат при изпълнението на тази група дела и се счита, че не са необходими допълнителни отделни действия по отношение на общите мерки по решенията на ЕСПЧ.
От март до септември тази година Министерство на правосъдието изготви и публикува насоки към сдруженията за тяхната регистрация, както и обучения на над 150 магистрати и длъжностни лица по регистрацията, съобщиха от министерството. Делата касаят единствено защита на правото на сдружаване, а не признаването на македонско малцинство у нас, както превратно се разказва делото от политици от Република Северна Македония.
Министър Георгиев заяви, че вчера Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) е взела решение да премахване пост-мониторинговия механизъм над България след 26 години наблюдение. 44 от 45 държави-членки са подкрепили свалянето на мониторинга на страната ни, като трите гласа против са на парламентаристи от Република Северна Македония.
"С оглед на информацията, която ви споделих, мотивите на политиците от РСМ са ясни. Не са ясни обаче мотивите на бившия правосъден министър Надежда Йорданова, която не подкрепи свалянето на мониторинга над държавата ни и е единственият гласувал "въздържал се“, каза Георгиев и допълни, че като правосъден министър г-жа Йорданова добросъвестно е полагала усилия за провеждане на реформи, за да бъде свален мониторингът, което в момента се отчитат като напредък. "Затова нейното поведение сега е необяснимо. Въпросът е струва ли си дребните партийни сметки да надделеят над държавния интерес“, посочи министър Георгиев. Той отбеляза, че усилията за изработването и приемането на законодателни реформи, утвърждаващи върховенството на закона ще продължат. "Затова и днес в Народното събрание разглеждаме предложени от Министерство на правосъдието текстове в НПК, с които въвеждаме изрични основания, при които главният прокурор ще може да отменя постановление за прекратяване на наказателно производство“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гроздан Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган н...
17:19 / 02.10.2025
ВКС прие: Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор
16:49 / 02.10.2025
България сред първите по спешна медицина в Европа
16:30 / 02.10.2025
Забраняват дроновете в определени зони и охраняемите граници на л...
16:11 / 02.10.2025
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
16:13 / 02.10.2025
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има...
15:20 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета