След Нова година сериозен удар при хотелите
© Plovdiv24.bg
Дни преди празниците в Сандански вече пристигат първите туристи. Сред тях е и Нели Коноуей от Лос Анджелис, която е решила да си подари кратка почивка в курорта.
"Вече 17-18 години идвам тук, защото се разтоварвам, защото е различна обстановката и енергията и сякаш е държава в държавата, много различна България, има много топли взаимоотношения между хората. Разбира се водата, природата и най-вече човешкият фактор", коментира Нели Коноуей, туристка, пред БНТ.
Очакваните туристи в Сандански тази година са от България, Гърция, Северна Македония и скандинавските държави.
"Спрямо миналата година няма повишение на цените или поне не съществено. Да кажем, че тридневен пакет със закуска, вечеря и празнична вечеря може да започва от около 1000 лв., нормално стига до 3000 – 3500 лв. Има разбира се и много луксозни места за настаняване като самостоятелни вили с басейни, които са на доста по-висока цена", заяви Георги Кунчев, сдружение "Дестинация Сандански".
От бранша прогнозират, че повишение в цените на нощувките ще има след Нова година. Във връзка с въвеждането на еврото пък не очакват да има проблеми с плащанията в новогодишната нощ.
"В туризма работим с други валути, освен левове, от доста време. Това първо. Второ и персоналът е свикнал да работи, а и голяма част от празничните пакети са предварително предплатени. Ще има известни неудобства за нашите гости, ако спрат да работят ПОС терминалите и банкоматите на 31-ви, както се чу последно време. Но да кажем това не е някаква страхотна драма", каза още Георги Кунчев, сдружение "Дестинация Сандански".
За спокойствието на гостите препоръките на ресторантьорите са те да си носят пари в брой, с които ако се наложи да могат да доплатят сметките си.
Още от категорията
/
Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
19.12
Производителите на детските каши възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
Платформата за плащане на комунални задължения взимала процент, ако решиш да се издължиш с монети
17.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.