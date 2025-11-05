Завърши прокопаването на тунела край Чирпан – ключово съоръжение по железопътната линия Пловдив–Бургас, съобщиха от НКЖИ:Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов и ръководството на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура“ направиха инспекция на строителните дейности в железопътен участък Оризово – Михайлово, част от проекта "Рехабилитация на железопътната линията Пловдив – Бургас, Фаза 2, Етап II“.В рамките на посещението им акцент бе тунел "Чирпан“– съоръжение с дължина 744 метра, чието прокопаване вече е напълно завършено, като предстоят довършителни строително-монтажни дейности до постигане на пълната му готовност.Тунелът "Чирпан“ е едно от най-важните и сложни съоръжения по трасето. Той осигурява директна връзка, която заобикаля гара Чирпан и изнася транзитното движение извън града. Тунелът играе ролята на 5-ти коловоз на гарата и неговото предназначение е да осигури по-голяма пропускливост и по-интензивен, високоскоростен трафик. Така се дава възможност за транзитно преминаване на пътнически и товарни влакове със скорост 160 км/ч.Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов изтъкна голямото значение на модернизацията на железопътната линия Пловдив – Бургас и поздрави всички участници в проекта."Изразявам искрена благодарност към екипите на НКЖИ, на строителите, проектантите и надзорните органи, които работиха при сложни геоложки условия, с постоянство и отдаденост.“ – заяви зам.-министър Нанов и подчерта значимостта на тунел "Чирпан“за намаляване на времепътуването до Бургас.По време на инспекцията бяха посетени и други ключови обекти по трасето – пътни надлези и железопътни съоръжения в междугарието Оризово–Чирпан, както и гара Оризово, която предстои да бъде въведена в експлоатация до края на годината."Старата линия в участъка е еднопътна с пет междинни гари, след завършването на проекта отсечката ще е двупътна, а гарите ще са три: Оризово, Чирпан и Михайлово. Скоростта ще е 160 км/ч, без пресичания на едно ниво с автомобилни пътища. Към настоящия момент са въведени в експлоатация 23,5 км нов железен път и предстои въвеждането на още 9,5 км“ – заяви по време на инспекцията генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков и добави, че тунел "Чирпан“ е прокопан с денонощен режим на работа, едновременно от двата портала.При довършителните работи ще бъдат спазени всички изисквания за безопасност както при изграждането му, така и при неговата експлоатация.С реализацията на модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас България прави решителна крачка към модерна, бърза и екологична железопътна мрежа, отговаряща напълно на европейските стандарти. Новите съоръжения не само ще свързват по-бързо и по-сигурно столицата с Южна България и Черноморието, но ще утвърдят страната ни като важен транспортен коридор в региона. Това е инвестиция в мобилността на бъдещето и в устойчивото развитие на страната.Дейностите по договора включват проектиране и строителство, а негов Изпълнител е ДЗЗД "Евро жп инфраструктура“, включващо фирмите "Инфраструктурно строителство“ АД и "Марко Обра публика“ АД.Обект "Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ е част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2,“ който се осъществява в два етапа със съфинансиране от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. и програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.