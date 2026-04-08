В петък облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините – от сняг. В нощните и сутрешните часове на места в Североизточна България, Предбалкана и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг, съобщиха от НИМХ.
Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.
В събота облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще се задържи хладно.
В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 15° и 20°.
Във вторник югоизточният вятър ще се усили. Облачността ще се увеличава и до края на деня в югозападните райони ще завали дъжд.
В сряда ще преобладава облачно време. На много места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури слабо ще се понижат.
