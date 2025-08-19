Новини
След близо 3 месеца без капка дъжд: Днес в Бургас ще вали
Автор: Цвети Христова 08:52Коментари (0)848
© Burgas24.bg
Жълт код за заначителни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен в няколко области на страната за вторник. Това са части от Благоевград, Софийска област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Габрово, Стара Загора, Сливен, Шумен и Търговище. Има възможност за локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Ще се повиши и ще се доближи до средното, съобщиха от НИМХ. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



