ЗАРЕЖДАНЕ...
След блокажа миналата седмица: Премиерът Желязков събира министрите на заседание
© Булфото
Част от точките се припокриват с тези от отмененото правителствено заседание.
Министрите трябва да вземат решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г. вследствие на природните бедствия в област Бургас.
В дневния ред има Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.
Тема на заседанието е и Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Още по темата
/
Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
16.10
Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов
15.10
Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
12.10
Още от категорията
/
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест пада върху 1,67 млн. души
20.10
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
20.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
21:00 / 20.10.2025
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващо...
21:02 / 20.10.2025
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежал...
21:02 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "дете...
21:02 / 20.10.2025
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:16 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
19:16 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.