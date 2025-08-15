Новини
След касапницата с автобуса в София: Задържаният е шофирал чужда кола
Автор: ИА Фокус 20:36
© Facebook
Задържаният за свирепата катастрофа в София - Виктор Илиев, е шофирал чужда кола. Приповняме, че при инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени. В социалните мрежи Виктор е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника "Александър Невски" и пачки с пари.

Оказва се, че белият автомобил от катастрофата не е негов или на семейството му. Пред NOVA собственикът обясни, че не познавал Виктор и не е знаел, че колата му е в него. Той е бил дал автомобила на трети човек.

"Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията", обясни той пред медията.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден минути преди 02.00 ч. На място идват много екипи на полицията и Спешна помощ. Оказва се - шофьорът е взел книжката си в началото на месеца, а за краткото време се е превърнал в рецидивист.

На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков", прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.

"Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша", обясни заместник-началникът на 3 РУ Станислава Тодорова.

От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто Виктор Илиев има книжка има редица нарушения.

"Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения", обясни комисар Мартин Цурински, зам-началник на "Пътна полиция" в СДВР.

"Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя",  каза транспортният министър Гроздан Караджов.

През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на

21-годишния мъж.

"Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена" , увери Караджов.

От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.

"Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби", обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на "Пътна полиция", СДВР

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.




Този собственик първо през НАП, после медийни изяви.
Статистика: