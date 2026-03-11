След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
Припомняме ви, че спорът покрай комисията започна с пост в социалните мрежи на министърът на енергетиката Трайчо Трайков, в който той написа, че е поискал от Митова да свика заседание на комисията, която да обсъди закон, свързан с получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост - Закона за енергията от възобновяеми източници.
Пред журналисти депутатът от ИТН отговори, че има резерви към закона и, че в момента няма мнозинство в НС, което да приеме тези промени.
"Днес времето за работа на Народното събрание в зала е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което означава, че ако свикам Комисия по енергетика, няма как до 18:00 ч. да изискам по извънредност тази точка да бъде включена в дневната програма за утрешния ден, за да бъде гледан законът на първо четене в зала'', каза тя, а по-късно в съобщение до медиите обяви, че ще бъде свикана енергийна комисия.
"Нека видим дали в 51-вото Народно събрание има политическата подкрепа за един прибързан закон. Припомням на служебния кабинет, че отговорността за събиране на политически консенсус по всеки един законопроект от този характер е негов ангажимент. Изрично държа да подчертая, че ИТН има редица несъгласия и възражения по този закон и зелената сделка в цялост", се посочва съобщението.
