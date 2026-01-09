разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и така местните успяха да получат първите си пенсии в евро, показа проверка на ФОКУС.
Припомняме, че до ситуацията се стигна, след като дългогодишната служителка в местната поща Валентина Цянова се е пенсионирала, а постът ѝ е останал вакантен. Въпреки че тя трябва да е в заслужена почивка, се наложи да поработи още няколко дни, докато раздаде всички дължими на хората средства.
"Даваме ги парите, не съм срещнала трудности, като са новичките парите се залепят, трябва да се внимава, не съм броила един път пари“, разказва Валентина Цянова.
Кметът на село Стефан Николов уточни, че е имало създадена организация и е трябвало пенсиите да бъдат раздадени в понеделник, но проблемът е решен с няколко дни по-рано.
Така и местните останаха доволни и притесненията им от новата валута бяха потушени от факта, че получават парите от познат човек.
След намеса на министъра: В павликенско село получиха първите си пенсии в евро
©
Още по темата
/
Родители се възмутиха
08.01
Още от категорията
/
Министърът на образованието: Промените, които бяха предложени рано или късно трябва да се приемат
09:55
Шаренкова: Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на БСП
08.01
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
08.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Една част от пенсионерите останаха без плащане. НОИ обеща парите ...
22:13 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.