Ценна оброчна плочка на Тракийски конник, открадната при дързък обир преди близо три десетилетия, бе официално върната на музея в Разград.Мраморната плочка, която изобразява Тракийски конник в ловна сцена, датира от II-III век. Тя е намерена в местността Анатема край древния Абритус и постъпва като дарение в музея през 1962 година. Почти 35 години тя е част от експозицията, преди да се превърне в обект на мащабно престъпление.Артефактът изчезва заедно с още 23 ценни предмета при обир, извършен в периода от вечерта на 11 май (петък) до сутринта на 13 май (понеделник) 1996 година. Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров описва пред NOVA изпълнението като изключително професионално."Много пъти съм се поставял на пътя на крадеца. Той е бил много по-слаб физически от мен, за да успее да влезе през дупката на вентилационната шахта, монтирана на около два метра и половина височина“, обяснява Тодоров. Според него извършителите са знаели точно какво търсят, тъй като в залата е имало много други ценни предмети, които са останали недокоснати.Прокурорът прави и дръзка аналогия с международната престъпност: "Ако направим паралел с кражбата в Лувъра от 19 октомври тази година, без да преувеличавам - замисълът, изпълнението и разпореждането с нашите артефакти бележи значително по-голям професионализъм“.Въпреки че преките извършители не са открити, прокурор Тодоров е убеден, че мозъкът на операцията все още живее в града. "Аз знам кой е, той знае, че аз знам, но нямаше как това да бъде доказано“, споделя той.През изминалите 29 години оброчната плочка неколкократно сменя собствениците си, появявайки се на аукциони в различни европейски държави, най-вече в Испания и Франция. Директорът на Регионалния исторически музей в Разград Таня Тодорова разказва, че развръзката идва през 2024 г., когато артефактът е обявен на търг в Испания.За незаконния трафик пръв сигнализира испанските власти преподавателката по история на изкуството и археология г-жа Джамила Шебра. Благодарение на успешните съвместни действия между Окръжна прокуратура - Разград, българските служби и испанските полицейски органи, ценният обект бе върнат в страната.За да се гарантира сигурността на подобни впечатляващи находки, Община Разград вече подготвя проект за мащабна реконструкция и модернизация на музея."Ще надградим административната сграда, като нейният първи етаж ще се превърне изцяло в експозиционна площ. Ще бъдем щастливи скоро да видим тази плочка като част от новата експозиция“, заяви кметът на града Добрин Добрев.Дотогава Тракийският конник ще бъде съхраняван при засилени мерки за охрана, далеч от посегателства, докато заеме полагащото му се място пред очите на публиката.