Новата седмица започва с предимно слънчево време и температури до 18°, но от вторник облачността ще се увеличи, поставяйки началото на по-хладен и дъждовен период. Според синоптичните данни, промяната ще бъде най-осезаема в западните райони, а към почивните дни валежите ще обхванат и Източна България.

В понеделник, 13 април, ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, информира Plovdiv24.bg. Максималните температури ще достигнат приятните 13°–18°, като в София ще бъдат около 16°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а валежи са възможни само на изолирани места в крайните югозападни райони.

Във вторник облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява, но вероятността за валежи все още ще бъде малка. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще бъде слаб до умерен. Термометрите ще показват минимални стойности между 2° и 7°, а максималните ще се задържат в интервала 14°–19°.

От сряда до края на седмицата времето ще бъде предимно облачно. Очакват се валежи от дъжд, които първоначално ще започнат в западната половина на страната, а в събота и неделя ще се разпространят и на изток. Температурите ще се понижат леко, като минималните ще са между 4° и 9°, а дневните максимуми ще варират между 12° и 17°.