Иван Иванов по темата за проектите на ДНСК и Агенцията по геодезия във връзка с извършени евентуални незаконни строителства по речни корита.
По думите му са проверени водни обекти, имоти, сгради и преместваеми обекти.
"Резултатите са следните - част от имотите, около 30 броя, не се установи извършено строителство. Относно обектите, които се оказаха от 4, 5 и 6 категория, преобладаващата част от строителството им е върху реки, дерета и други водни обекти в цялата страна. То е извършено през годините въз основа на няколко документа, от които са се възползвали съответните администрации – основно подробни устройствени планове, одобрени от общински комитети или общински съвети. Значителна част от тези планове не са съгласувани с Басейновите дирекции или регионалните инспекции по околна среда и води, като част от тях са били процедирани преди влизане в сила на Закона за водите. Част от деретата и реките не са нанесени в кадастралните карти като такива, което е проблем, какъвто се оказа и на курортното селище "Елените", допълни Иванов.
От Министерството на регионалното развитие и благоустройство предлагат следните мерки:
- Басейновите дирекции към МОСВ да възложат изработване на специализирани кадастрални карти за определяне на границите на водните обекти на заливаемите площи и да осигурят публичен достъп до тях;
- Басейновите дирекции към МОСВ служебно да уведомяват общините за границите на водните обекти и ограниченията върху собствеността и застрояването на имоти върху тях;
- Предлагат и законодателно изменение в Закона за водите - да се забрани разполагането на сгради и стопански постройки, а в случай, че се установят поземлени имоти в границите на принадлежащи към реките земи - да се предприемат мерки за придобиването им от държавата.
- За да бъдат предотвратени подобни инциденти, каквита на "Елените" и "Царево" - местните власти и басейнови дирекции да работят в синхрон.
