ЗАРЕЖДАНЕ...
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
©
По данни на "Финанси.BG" работилницата е на министъра на културата Мариан Бачев и съпругата му, допреди актьорът да заеме държавния пост.
"Фокус" припомня, че вчера от bTV съобщиха, че доктор Станимир Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове в столичния квартал "Дианабад". От Софийската районна прокуратура съобщиха за bTV, че мъжете са задържани за престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо момчето.
Съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион, зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест.
Националната пациентска организация, чийто директор е д-р Хасърджиев, се разграничи от него.
Още по темата
Още от категорията
/
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
12:14
Психиатър: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.