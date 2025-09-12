Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След влизането в еврозоната ще получим достъп и до дигиталното евро – ще избираме между кеш, банки и дигитални плащания
Автор: Екип Burgas24.bg 08:56Коментари (14)131
©
Икономистът от Пловдив Георги Стоев е подел лична инициатива в социалните мрежи, в която си е поставил за цел да отговаря на въпроси на граждани за важните промени, които ще настъпят, след като България влезе в еврозоната.

Въпроси за дигиталното евро

Дигиталното евро е електронна форма на еврото, издавана от Европейската централна банка /ЕЦБ/. Ще можем да го използваме за плащане онлайн и офлайн, бързо и безплатно, подобно на пари в брой – но в дигитална форма. Когато България влезе в еврозоната, българите ще получат достъп и до дигиталното евро. Това ще бъде допълнителна опция, не задължение. Ще можем да избираме между кеш, банки и дигитални плащания с пари от ЕЦБ – всички с една и съща стойност.

Ще замени ли парите в брой?

Не. Дигиталното евро ще допълва, а не заменя наличните евробанкноти и монети. Всеки ще може сам да избира с какво да плаща – кеш, карта или дигитално евро.

Защо изобщо се въвежда дигиталното евро?

Причините са стратегически. Голямата част от електронните плащания минават през частни компании, базирани извън Европа. Целта на дигиталното евро е да даде на гражданите независима, европейска алтернатива за дигитални разплащания. Като цяло това е дефанзивен ход на ЕС - защита на Европа от възможни рискове в други държави, в това число във финансовия сектор.

Кой ще може да го използва?

Всички граждани и фирми в еврозоната, включително временни посетители. След като България приеме еврото, и ние ще имаме достъп до дигиталното евро.

Как ще се използва?

През мобилно приложение, карта или преносимо устройство (смартфон, смарт часовник). Ще може да се плаща в магазин, онлайн, между хора (P2P), към институции – и офлайн, без интернет.

Ще плащаме ли такси?

Не. Използването на дигиталното евро ще бъде безплатно за потребителите. 

Ще има ли лихва?

Не. Дигиталното евро е създадено за разплащания, а не за спестяване или инвестиции. Вероятно ще има лимити на сумата, която може да се държи дигитално, за да не се местят масово депозити от банките.

Как се гарантира сигурността и поверителността?

При офлайн плащанията – поверителността ще е като при плащане с кеш. При онлайн плащанията – ЕЦБ няма да знае какво купувате. Данните ще се обработват само от доставчика на услугата, при спазване на европейските правила за защита на личните данни (GDPR).

Кога ще бъде въведено?

Проектът е в подготвителна фаза от ноември 2023 г. Решение за въвеждане ще се вземе най-рано в края на 2025 г., след приключване на тестове и приемане на необходимите закони, пише pariteni.bg.



Още по темата: общо новини по темата: 1256
12.09.2025 Есперт каза в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото
11.09.2025 Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
11.09.2025 По-добре си внесете левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
11.09.2025 Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги
11.09.2025 Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и не социален въпрос
11.09.2025 Кога средната заплата у нас ще достигне 3300 евро?
предишна страница [ 1/210 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+2
 
 
Дръжте си го! Никой не ви иска дигиталните валути, предвидени за контрол! И сега може да се плаща онлайн и безплатно! Никаква полза няма за хората, освен за управниците да следят, контролират и ограничават, когато и както решат!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на ...
09:54 / 12.09.2025
Проучване: Ако изборите бяха днес, две партии отпадат от парламен...
09:51 / 12.09.2025
Атанас Атанасов за петия вот на недоверие: Имаме ги подписите. Те...
09:32 / 12.09.2025
Проф. Тодор Кантарджиев успокои българите!
09:30 / 12.09.2025
Управител на фирма за частни линейки: Отнасяме много глоби за пре...
09:48 / 12.09.2025
Есперт каза в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестенит...
09:19 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Никола Бургазлиев е с ново обвинение! Той: Съжалявам
17:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Туризъм
51-ото Народно събрание
Грипна епидемия обхвана страната
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: