След вота в Пазарджик: Парламентът изслушва МВР и ДАНС
Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.
Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност и тече проверка, припомни NOVA.
