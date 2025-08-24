След въвеждане на еврото: Как ще се плащат задълженията за акциз?

© От 01.01.2026 г. всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници“, се заплащат само в евро по банков път. Това става ясно от сайта на Агенцията.



Изключение от плащания в евро са допустими за плащания в брой в левове единствено в периода на двойно обращение (от 01.01.2026 г. до 31.01.2026 г.) и само от физически лица, които не са ЕТ, при условие че задължението е възникнало по чл. 20, ал. 2, т. 5 от ЗАДС и плащането се извършва на касата на компетентното митническо учреждение.



В подготовката за въвеждане на новата валута се отчита, че до август 2025 година успешно са преминали тестови изпитания 18 информационни системи на Агенция "Митници“, адаптирани за работа с евро, включително всички външни системи, които не са собственост на Агенцията. В срока до края на септември ще бъдат завършени и останалите три.



Приложими валутни стойности



При приемане на еврото, всички правни инструменти с позовавания на лева ще трябва да бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN.



При превалутирането получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с познато математическо правило за закръгляване.



Деклариране на акциз след 1 януари 2026 г.



Съгласно чл. 50, ал. 1, изречение първо от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) "паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и другите документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът“.



Въз основа на горецитираните разпоредби, в акцизна декларация, подавана:



- през месец януари 2026 г. за данъчен период месец декември 2025 г. – следва задълженията за акциз да се посочват съобразно официална парична единица на Република България в края на този период, т.е. в лева.



- през месец февруари 2026 г. за данъчен период месец януари 2026 г. – следва задълженията за акциз да се посочват съобразно официална парична единица на Република България в края на този период, т.е. в евро.



Коригиращи акцизни декларации следват същото правило – валутата на периода, който се коригира.



Заплащане на задължения за акциз



На основание чл. 52, ал. 1 от ЗВЕРБ след датата на въвеждане на еврото в Република България всички публични вземания към държавата и общините се плащат и събират в евро. В периода на двойно обращение на левове и евро в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, плащанията в брой могат да се извършват и в левове.



Заплащането на декларираните задължения за месец декември, е необходимо да се извършва в нормативно определения срок от 01.01.2026 г. до 14.01.2026 г. и същите следва да бъдат заплатени в евро.



Заплащането на декларираните задължения за месец януари 2026 г. и следващите, е необходимо да се извършва в нормативно определения срок 14-дневен срок и същите следва да бъдат заплатени в евро.



