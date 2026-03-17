След засилените мерки по границата: Областните епизоотични комисии се подготвят за действия при криза
Причина за превантивните мерки е влошената епизоотична обстановка на Балканите – огнищата на шап в Кипър и на шарка в Гърция, заради които БАБХ разпореди масови проверки по южната ни граница.
В тази връзка се засилва и клиничният надзор в животновъдните обекти с животни, застрашени от заболявания от категория "А“. С приоритет са областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, както и общини по транспортните маршрути от Гърция към вътрешността на страната.
Припомняме, че шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Боледуват говеда, биволи, овце, кози, домашни и диви свине, елени, сърни и др.
Обсъден беше също проблемът с нелегалния внос и нерегламентираната търговия с животни. Въпреки действащите забрани за движение на животни от Румъния и Гърция по границите са установени нарушения, което създава реален риск от пренасяне на зарази. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски представи мерките за засилен контрол в пограничните райони, като уточни, че те не само ще ограничат навлизането на зарази, но и ще подкрепят вътрешния пазар, като намалят нелоялната конкуренция.
Утре предстои среща на ръководството на БАБХ с общините, на която също ще се обсъждат общите усилия за предпазване на страната ни от епизоотии.
