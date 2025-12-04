Разследването е към финала. Това каза говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, в която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима души, а 35-годишната Христина почина.Маринов коментира и твърденията, че спирачките не са работели."Това превозно средство е изследвано на пункт. Аз лично съм присъствал на това. Спирачките работят. Дори на колелото, откъснато от носача, се оказа, че спирачната система не беше прекъсната. Реагираше по същия начин, както и останалите спирачки", обясни следователят в сутрешния блок на БНТ.Инцидентът стана на 14 август в Слънчев бряг, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина, майката на Марти, и момченцетo.Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница "Пирогов" в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома. Днес Марти вече е у дома.