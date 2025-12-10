Делян Пеевски на мястото му пленарна зала, предаде репортер на "Фокус".
Макетът е взел мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало", тъй като той отсъства от заседанието.
В момента народните представители обсъждат вота на недоверие на тема провал в икономическата политика, внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България".
Сложиха макет на Пеевски в пленарната зала
