Слънце и летни температури днес

© Днес ще бъде предимно слънчево, главно над източните райони с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°, съобщиха от НИМХ.



В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.