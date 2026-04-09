Над Черноморието днес облачността ще е значителна. Очаква се на много места да вали дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В Бургас температурите ще са в рамките между 4 и 12 градуса.

През нощта ще преобладава ясно време, на места в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната облачността ще е по-често значителна и главно в източната част от Дунавската равнина ще има валежи от дъжд, на отделни места примесени със сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 0°.

Утре облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°.