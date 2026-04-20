По Черноморието утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, съобщиха синоптиците от НИМХ. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който след обяд временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°, а в Бургас – между 9° и 19°, информира Burgas24.bg.

Море

Температурата на морската вода е 11°-12°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В страната

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°. Утре през страната ще премине атмосферно смущение. Денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, преди обяд от юг-югозапад, около обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, най-късно в Източна България. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

В планините

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. В отделни райони, главно в планините в източната половина от страната, валежите ще са придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и силен вятър от запад-северозапад.