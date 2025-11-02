Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Сутринта на места в равнините и около водните басейни ще е мъгливо, но до обяд видимостта ще се подобри. Ще е почти тихо, в Източна България със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла; в София - около 20°.В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°, съобщават от НИМХ.По Черноморието преди обяд на много места ще е мъгливо, но около обяд видимостта ще се подобри и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.