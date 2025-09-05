ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слънчево и топло време днес
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полиция...
08:42 / 05.09.2025
Празник е! Занемареният външен вид днес е "покана" за болести
08:38 / 05.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
21:32 / 04.09.2025
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загуби...
21:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органит...
21:33 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
19:21 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
