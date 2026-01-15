Слънчево и топло време ни очаква днес
©
В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.
Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Скиор загина в Пирин
12.01
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
10.01
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
Още от категорията
/
Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрират като медицински изделия, а не като лекарствени продукти
13.01
Празник е!
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Идва нова порция студ!
13:28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.