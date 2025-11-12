Слънчево ще е през днешния ден
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.
Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
