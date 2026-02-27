Слънчево време по Черноморието днес
©
В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
Още от категорията
/
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за да организира "честни избори" тип "ала-бала"
26.02
От Община Царево категорични: Няма издадени нови разрешения за строеж в местност "Поляните" край Синеморец
26.02
Празник е!
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
"Лукойл България": Няма основания за безпокойство, продължаваме р...
22:12 / 26.02.2026
Катето Евро: Платих сметка за ток - 382 €, а живея сама и имам ф...
20:23 / 26.02.2026
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за...
20:22 / 26.02.2026
Много лоша прогноза за наемите на жилища
19:53 / 26.02.2026
Божидар Божанов: Рашков изпрати до медиите пищовите, които не усп...
17:38 / 26.02.2026
Велизар Шаламанов е назначен за заместник-министър на външните ра...
17:41 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.