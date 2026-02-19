Днес ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Ще се затопли и максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°.В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 3°, съобщи НИМХ.По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 7°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 18 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 7 мин. и залязва в 20 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.