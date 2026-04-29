Служебното правителство обяви, че ликвидира държавното дружество "Магазин за хората", създадено от кабинета "Желязков" по идея на Делян Пеевски, обяви земеделският министър Иван Христанов след днешното заседание на кабинета.

От дадени от бюджета 10 млн. лв. за неговия капитал, изхарчени били 2 млн. лв.

Останалите 8 млн. лв. ще бъдат върнати в държавния бюджет, подчерта Христанов.

Той заяви, че дружеството е било създадено на принципа "Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ".

Министърът заяви, че изненадващо в 08:17 часа сутринта е получил известие, че ръководството на държавната компания пуска едномесечно предизвестие за напускане, като това предварително не е обсъдено с принципала в лицето на Министерство на земеделието и храните.

Христанов заяви, че за първите 3 месеца дружеството е заложило приходи от 1.48 млн. лв., а са изпълнени едва 0.42 млн. лв.

Той посочи, че за първите 3 месеца няколко души от фирмата са взели заплати от 170 000 лв.

От своя страна премиерът Андрей Гюров също разкритикува държавния проект преди началото на днешното заседание на кабинета.