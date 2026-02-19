Росен Желязков в Гранитната зала на Министерския съвет.
"Настоящият момент е моментът, в който се предава и се поема отговорност. Отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте преди броени минути пред Народното събрание. Отговорност за задачите, които вчера бяха споменати от държавния глава. В живота на политика, на управленеца, има две важни дати. Първата дата е тогава, когато поема кормилото на управлението, на която дата има ангажименти, обещания, очаквания и малка доза илюзии. И моментът, в който пуска кормилото на управлението, в който момент има равносметка, в който има много научени истини. Историята, не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но винаги помни тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети", каза Росен Желязков.
Желязков посочи, че предаването на щафетата е важно за осигуряване на преемственост в изпълнителната власт, която служи както за изчистване на миналото, така и за осветяване на пътя напред, и пожела успех на екипа.
"Наистина повратен момент. Нека да си спомним защо сме всички тук. А то е, защото нашето общество все още има демократичен инстинкт, който води до съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е болезнена, но и показва, че гражданите могат да упражнят своето решение чрез гласа, който имат, и да доведат до смяна на властта, която не води до разрушения и проблеми в държавата. И аз тук смело мога да кажа, че нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. За мен това, което е най-важно в момента, е да се възвърне доверието у хората. Какво значи това? Това значи прозрачност за всички взети решения, отчетност за всяка изразходена стотинка и евро. Това значи също, че ние ще търсим национално единство не на мнения, а на правила. За да постигнем това, трябва да имаме честни избори", заяви от своя страна Андрей Гюров.
Служебният кабинет на Гюров прие властта от правителството на Желязков
©
Още по темата
/
Йотова за кабинета "Гюров": Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят
10:46
Проф. Минчев: Назначенията в правителството са "антиПеевски" и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на АПС
18.02
Кънчо Стойчев: Едно от посланията при избора на този кабинет е, че ще се търси развръзка по линия на съдебната реформа
18.02
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал
09:32
Очаква ни студена сутрин
18.02
Властите за случая "Петрохан": По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.