Служебният кабинет поема властта в четвъртък
Церемонията ще започне, след като членовете на служебния кабинет положат клетва в Народното събрание. Това съобщиха от Правителствена информационна служба.
Припомняме, че по-рано служебният премиер Андрей Гюров представи проектокабинета за служебно правителство пред президента Илияна Йотова. Кои са предложените имена за министри вижте ТУК.
