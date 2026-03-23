Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"На този етап не можем нито категорично да потвърдим, нито категорично да отречем", отговори служебният вътрешен министър Емил Дечев на въпроса дали Петьо Петров – Еврото е задържан в Белград.

По думите му са отправили запитване до колегите в Белград. "Информацията ще бъде оповестена публично, когато я получим", допълни Дечев.

Той заяви, че се запазва тенденцията за намаляване на нелегалните мигранти в България. "МВР следи ежедневно какво се случва по българо-турската граница и се поддържа връзка с турските власти", каза още той.