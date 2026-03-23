Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Няма промяна на положителната тенденция, а именно намаляване броя на нелегалните мигранти от българо-турската граница", каза пред журналисти служебният вътрешен министър Емил Дечев.

По думите му МВР следи ежедневно какво се случва по българо-турската граница и се поддържа връзка с турските власти.

"Те също охраняват границата от тяхна страна, което много ни помага, защото по този начин охраната става двойна, а не тежи само върху нашата "Гранична полиция", допълни Дечев.

Директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов потвърди, че продължава тенденцията за намаляване на опитите за нелегално преминаване. "Работата ни се свежда не само до недопускане на хората, които искат да преминат, но и срещу каналджиите. Наблюдаваме внимателно обстановката в Близкия изток", допълни той.