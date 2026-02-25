Служебното правителство гласува нов удължителен бюджет
© ФОКУС
Служебният финансов министър Георги Клисурски, обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор.
Срокът на удължителния закон, по който се работи в момента изтича до края на март. Новият срок ще бъде до приемането на редовен бюджет за 2026 г.
Още по темата
/
Запрянов: В редовния бюджет бяха заложени пари за вторите осем самолета, но сега в удължената рамка тези пари ги няма
02.02
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Още от категорията
/
Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
Проф. Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
24.02
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.