Служител на ВиК погребан жив от тежка кална маса

© Burgas24.bg ocaae a ea aa ooecoo ceo aeo, ocaa o-oa ac o ee e e oa, e aa 59-o ooee, ce a , e o.



e ea ee a aaa a "Ce a c ceo aeo aeo c ea c ae aaao aa -ooeo a oca aaa a ce oaa. ea, a e e, ce ooaa aaa a, oo e e o.



ae oa ooe o, coaa ocaa a a ea aa oaa a ooooa. ao oaa e ea ce caa a coo a aaa, ca, oo ae ooo oa, ecaaa ea aa aca.



E ee a aoaa c, ooo 14 aca, oao oeaa a e a, e a oacoc coaa aa aca a ce cee oa a aa.



oeaa a e ae, oca oacoca, a o oa, a "ee, caa!".



oao aee, ao ce a oa ce a oco, e aa o ooaa aa aca. "oe ce aea" ocee , oo oee .



ee o, c oo aa oaa oa, e ca oo a oco. Cee aa. e a ee, oee ae ao, o o, oo o eee ao ae ce aa a o aa a o c aa, ce o c oaa a aea. a oaa, ea o.



a e caeo o, o e a a o. e o a e ea. ooe coea, e e o cee, ece o oe oo cece oe ao,coec "a.



a coo a ea eaa ca ceoae a ao oaea o oo cece. O cea o a aeo ceaa oa a aea o acea. ee a ceo aeo, oo ooo ocaaa e oa, e ca a ce aa aa aa e ce aa ao eaa ce aaa e e ae e a a oca, oaa a oaca a ae a a.



o ca ce o aceae.