Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи за успешна полицейска операция в Ямбол, при която е разкрита схема за политическа манипулация чрез финансова зависимост. Служител в офис за бързи кредити е притискал длъжници да подкрепят конкретна партия срещу обещание за частично зачеркване на дълговете им, информира Plovdiv24.bg.

По време на акцията криминалистите са открили списъци с имена и значителни парични суми, като в момента разследването продължава под надзора на прокуратурата. Георги Кандев подчерта, че използването на бедността и отчаянието на хората като инструмент за политическо влияние е едно от най-тежките престъпления срещу държавността и грубо посегателство над човешкото достойнство: "Да използваш бедността и отчаянието на хората като инструмент за политическа манипулация е едно от най-циничните престъпления срещу държавността. Това е грубо посегателство срещу свободната воля и човешкото достойнство. Няма да допуснем подобни практики - всеки, който се опитва да купува влияние чрез страх, зависимост или дълг, ще бъде разкрит и наказан без компромис."

Главният секретар бе категоричен, че МВР няма да допусне подобни практики и всеки опит за купуване на влияние чрез страх или дълг ще бъде разкриван и наказван без компромис. Кандев заяви още, че докато заема този пост, няма да позволи гласът на българските граждани да бъде превръщан в стока, тъй като това е директен удар срещу свободната воля на обществото.

Случаят в Ямбол е поредното доказателство за засиления натиск на органите на реда срещу изборните нарушения. Очаква се след финализиране на процесуално-следствените действия материалите да бъдат внесени в съда, за да се потърси наказателна отговорност от организаторите на схемата.