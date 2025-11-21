Служителите на НОИ излизат на протест
Причините за недоволството са неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.
Първи с искания излязоха вчера служителите на НСИ. Те настояха за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.

