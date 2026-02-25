Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщава МРРБ.
Смениха шефа на АПИ
/
