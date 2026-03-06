Смениха шефа на НАП
Решението е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет.
Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.
От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София. От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.
