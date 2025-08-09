Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции

© "Български пощи" ще извършват обмяната на левове в евро в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове. Подготвени сме да започнем от 1 януари 2026 г., като първите шест месеца услугата ще бъде безплатна – това заяви изпълнителният директор на "Български пощи" Цветелина Стоилкова пред БНТ.



Ремонт и преместване на клонове



В пловдивското село Катуница, където пощата е с пробит покрив, се търси решение за преместване или ремонт.



"Разговаряхме с колегите от Пловдив и с кмета на селото. Имаме неговото одобрение пощата да се премести в общинската сграда. Очакваме и официално потвърждение от кмета на общината. Ако това не се случи, ще търсим варианти за ремонт, защото в малките населени места алтернативи почти няма", коментира Стоилкова.



Тя подчерта, че безопасността на хората е приоритет:



"Важното е жителите да не чакат на опашка с опасност покривът да падне върху главите им."



Как ще работи обмяната?



Обмяната ще се извършва в населени места без банки, като:



суми до 1000 лв. – обмен на момента



суми над 1000 лв. – със заявка, изпълнение за 3–5 работни дни



в 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.



"Нашите служители са опитни и добре познати в малките населени места. Ще ги оборудваме с банкнотоброячни и монетоброячни машини, за да обслужват хората бързо и ефективно", обясни Цветелина Стоилкова.



Сигурност и защита от измами



Според нея, ключова мярка е цялостната охрана на процеса:



"Ще имаме видеонаблюдение с висока резолюция, сигнално-охранителни системи, детектори за фалшиви банкноти. Работим с частни охранителни фирми и МВР, за да гарантираме спокойствието на хората."



Стоилкова предупреди гражданите да не се доверяват на случайни лица:



"Основният ни съвет е прост – обменяйте пари само в пощите. Това е сигурно място, парите идват от обслужващата банка, а не от съмнителни източници. Няма риск да получите фалшиви банкноти."



Тя допълни, че за селата се работи и с кметските наместници:



"Ще проведем срещи с населението, за да обясним как да се предпазят от измами. Освен това ще разпространим листовки, брошури и плакати с важна информация."



Доставка на средства и логистика



"Банкнотите ще се зареждат от обслужващата ни банка, която работи с Българската народна банка. По определени маршрути, с охранителна инкасо компания, ще се извършва зареждането и връщането на средствата", уточни Стоилкова.