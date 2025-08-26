ЗАРЕЖДАНЕ...
|Смърт на работното място: Мъж загина, прегазен от камион?
Инцидентът е станал на 25 август. По инфорация на дирекцията към момента на произшествието не е имало свидетели. Започната е проверка по случая.
Според медиини публикации възрастният мъж е извършвал ремонт на товарен автомобил. Превозното средство, което било с работещ двигател, потеглило на заден ход и преминало през тялото на мъжа.
