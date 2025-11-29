Снегът идва до часове! Ето къде
©
За това предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.
Макар количествата да не са значителни, понижените нощни температури ще създадат условия за образуване на тънък леден слой. Висок риск от поледици се очакват в проходите, предупреждават те.
Още по темата
/
Лекари съветват да приемаме като добавка "слънчевия витамин", но по-добре да си го набавяме с храната
24.11
Снегът дойде!
23.11
Още от категорията
/
Земетресение край Бургас
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.