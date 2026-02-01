Снегът предизвика сериозни задръствания по АМ "Тракия"
Към момента продължава да вали сняг, което допълнително затруднява движението.
Шофьори сигнализират и за значително задръстване в посока София, в района на 15-ия км от магистралата.
От АПИ обявиха, че над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища у нас при засилващия се снеговалеж. А от НИМХ предупредиха, че за утре е в сила жълт код за студено време и значителни снеговалежи за 24 области от страната.
Още по темата
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
17:24
Още от категорията
/
Иван Иванов: Коридорът Черно море – Егейско море има ясно измерение, свързано с по-добрата интеграция на българските региони в европейските и регионалните мрежи
30.01
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.