Сняг на прохода "Петрохан"!
Пътят е разчистен, а шофирането за подготвените за зимни условия автомобили. Шофьори споделят, че там вече има снегорини.
