Сняг заваля отново на прохода "Петрохан". Пътуващи споделят кадри, на които се вижда вече образувалата се снежна покривка. 

Пътят е разчистен, а шофирането за подготвените за зимни условия автомобили. Шофьори споделят, че там вече има снегорини.