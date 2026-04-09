Днес студен средиземноморски циклон преминава през България и причинява краткотрайно застудяване. На сайта на Meteo Balkans, потребители съобщават за снеговалеж в района на "Хотел Здравец", намиращ се в община Лъки и в плевенското село Радишево. При подобно рязко нахлуване на студен фронт, температурите падат бързо в рамките на минути, което превръща дъжда в мокър сняг, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че според прогнозата на синоптиците, в петък облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините - от сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°.

В събота облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще се задържи хладно. На Великден и на Светли понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 15° и 20°.