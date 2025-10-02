Новини
Сняг затвори "Петрохан"
Автор: Елиза Дечева 20:17Коментари (0)0
Meteo Bulgaria съобщи, че "Петрохан" е затворен. Очевидци споделиха в социалните мрежи, че вече има няколко паднали дървета на пътното платно. 

"Фокус" съобщи по-рано, че заради снежната обстановка и неподходящите гуми, много автомобили бяха закъсали. 

От АПИ призоваха на шофьорите, които им предстои пътуване, да тръгват с подходящи гуми и със съобразена скорост.  

Шофирайте внимателно!



