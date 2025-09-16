Собственици на електрически автомобили от цялата страна се събират в Бургас

© Община Бургас и операторът за зарядна инфраструктура Eldrive организират фестивал, посветен на електромобилността и електрическите автомобили, който ще се проведе на 20 септември на Морска гара. "Eldrive фестивал на електромобилността Бургас 2025“ ще събере собственици на електромобили от цялата страна, както и най-горещите нови модели електрически коли от марките Mercedes, Renault, Volvo, Lynk & Co и Geely, KIA и Hyundai, които посетителите ще могат да разгледат и дори шофират.



Фестивалът на електромобилността е част от програмата на “Европейска седмица на мобилността“, която се организира за 12-та поредна година в Бургас.



Събитието ще продължи през целия ден с много забавления, а вечерта е планирано светлинно шоу с автомобили, което ще се проведе за пръв път в Бургас. Фестивалът има потенциал да се превърне в най-голямото събитие посветено на електрическата мобилност и автомобили за годината. На него всеки ще може да се докосне до електрически автомобил и да обсъди предимствата му със собственици, експерти и електромобилни ентусиасти от цялата страна.



Бургас е един от най-добре обезпечените със зарядна инфраструктура градове в България. По последни данни градът е на трето място по брой налични публични зарядни точки за зареждане след София и Пловдив. Огромното предимство на Бургас е наличието на публична зарядна инфраструктура, която е изградена върху общински терени в жилищните квартали, където нуждата от нея е най-голяма. Такъв тип публично – частно партньорство е все още рядкост в страната и показва последователността и отдадеността на общинската администрация към електрическата мобилност и зелените политики.



В зоната на официалните вносители посетителите на фестивала ще могат да разгледат и да се запознаят с последните модели електрически автомобили на марките Mercedes, Renault, Volvo, Lynk & Co, Geely, KIA и Hyundai. Също така, ще бъдат представени опциите за финансиране на закупуване на електромобил от Pro Credit Bank, които са разработили продукт специално за електрическа мобилност. Ще има обособена зона за тестово шофиране на изложените автомобили, както и зони за отдих, храни и напитки, забавления и специален детски кът с аниматори за най-малките.



Eldrive е най-големият оператор на публична зарядна инфраструктура за електромобили в България и един от водещите в региона. Компанията управлява повече от 2200 публични зарядни точки, като над 1100 от тях са в България, а останалите в Румъния и Литва. Фокусът на Eldrive е върху бързото и супер бързото зареждане. Компанията изгражда хъбове и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства на ключови градски и междуградски локации и има амбициозни планове за по-нататъшно регионално развитие и разширяване. От края на 2024 г. Eldrive започва да изгражда и собствени големи зарядни паркове на основни магистрали, като първите четири в Литва вече функционират. До края на годината предстои да се пуснат подобни локации и у нас.