Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственици на електрически автомобили от цялата страна се събират в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 13:44Коментари (0)99
©
Община Бургас и операторът за зарядна инфраструктура Eldrive организират фестивал, посветен на електромобилността и електрическите автомобили, който ще се проведе на 20 септември на Морска гара. "Eldrive фестивал на електромобилността Бургас 2025“ ще събере собственици на електромобили от цялата страна, както и най-горещите нови модели електрически коли от марките Mercedes, Renault, Volvo, Lynk & Co и Geely, KIA и Hyundai, които посетителите ще могат да разгледат и дори шофират.

Фестивалът на електромобилността е част от програмата на “Европейска седмица на мобилността“, която се организира за 12-та поредна година в Бургас.

Събитието ще продължи през целия ден с много забавления, а вечерта е планирано светлинно шоу с автомобили, което ще се проведе за пръв път в Бургас. Фестивалът има потенциал да се превърне в най-голямото събитие посветено на електрическата мобилност и автомобили за годината. На него всеки ще може да се докосне до електрически автомобил и да обсъди предимствата му със собственици, експерти и електромобилни ентусиасти от цялата страна.

Бургас е един от най-добре обезпечените със зарядна инфраструктура градове в България. По последни данни градът е на трето място по брой налични публични зарядни точки за зареждане след София и Пловдив. Огромното предимство на Бургас е наличието на публична зарядна инфраструктура, която е изградена върху общински терени в жилищните квартали, където нуждата от нея е най-голяма. Такъв тип публично – частно партньорство е все още рядкост в страната и показва последователността и отдадеността на общинската администрация към електрическата мобилност и зелените политики.

В зоната на официалните вносители посетителите на фестивала ще могат да разгледат и да се запознаят с последните модели електрически автомобили на марките Mercedes, Renault, Volvo, Lynk & Co, Geely, KIA и Hyundai. Също така, ще бъдат представени опциите за финансиране на закупуване на електромобил от Pro Credit Bank, които са разработили продукт специално за електрическа мобилност. Ще има обособена зона за тестово шофиране на изложените автомобили, както и зони за отдих, храни и напитки, забавления и специален детски кът с аниматори за най-малките.

Eldrive е най-големият оператор на публична зарядна инфраструктура за електромобили в България и един от водещите в региона. Компанията управлява повече от 2200 публични зарядни точки, като над 1100 от тях са в България, а останалите в Румъния и Литва. Фокусът на Eldrive е върху бързото и супер бързото зареждане. Компанията изгражда хъбове и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства на ключови градски и междуградски локации и има амбициозни планове за по-нататъшно регионално развитие и разширяване. От края на 2024 г. Eldrive започва да изгражда и собствени големи зарядни паркове на основни магистрали, като първите четири в Литва вече функционират. До края на годината предстои да се пуснат подобни локации и у нас.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
14:08 / 16.09.2025
Само на 59 години си отиде Стефан Николов
13:19 / 16.09.2025
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че ...
13:10 / 16.09.2025
Работодателите категорично против минималната заплата да стане 62...
12:58 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:48 / 16.09.2025
Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на инстит...
12:59 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Първият учебен ден
История и Археология
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: