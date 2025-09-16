ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Собственици на електрически автомобили от цялата страна се събират в Бургас
Фестивалът на електромобилността е част от програмата на “Европейска седмица на мобилността“, която се организира за 12-та поредна година в Бургас.
Събитието ще продължи през целия ден с много забавления, а вечерта е планирано светлинно шоу с автомобили, което ще се проведе за пръв път в Бургас. Фестивалът има потенциал да се превърне в най-голямото събитие посветено на електрическата мобилност и автомобили за годината. На него всеки ще може да се докосне до електрически автомобил и да обсъди предимствата му със собственици, експерти и електромобилни ентусиасти от цялата страна.
Бургас е един от най-добре обезпечените със зарядна инфраструктура градове в България. По последни данни градът е на трето място по брой налични публични зарядни точки за зареждане след София и Пловдив. Огромното предимство на Бургас е наличието на публична зарядна инфраструктура, която е изградена върху общински терени в жилищните квартали, където нуждата от нея е най-голяма. Такъв тип публично – частно партньорство е все още рядкост в страната и показва последователността и отдадеността на общинската администрация към електрическата мобилност и зелените политики.
В зоната на официалните вносители посетителите на фестивала ще могат да разгледат и да се запознаят с последните модели електрически автомобили на марките Mercedes, Renault, Volvo, Lynk & Co, Geely, KIA и Hyundai. Също така, ще бъдат представени опциите за финансиране на закупуване на електромобил от Pro Credit Bank, които са разработили продукт специално за електрическа мобилност. Ще има обособена зона за тестово шофиране на изложените автомобили, както и зони за отдих, храни и напитки, забавления и специален детски кът с аниматори за най-малките.
Eldrive е най-големият оператор на публична зарядна инфраструктура за електромобили в България и един от водещите в региона. Компанията управлява повече от 2200 публични зарядни точки, като над 1100 от тях са в България, а останалите в Румъния и Литва. Фокусът на Eldrive е върху бързото и супер бързото зареждане. Компанията изгражда хъбове и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства на ключови градски и междуградски локации и има амбициозни планове за по-нататъшно регионално развитие и разширяване. От края на 2024 г. Eldrive започва да изгражда и собствени големи зарядни паркове на основни магистрали, като първите четири в Литва вече функционират. До края на годината предстои да се пуснат подобни локации и у нас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
14:08 / 16.09.2025
Само на 59 години си отиде Стефан Николов
13:19 / 16.09.2025
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че ...
13:10 / 16.09.2025
Работодателите категорично против минималната заплата да стане 62...
12:58 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:48 / 16.09.2025
Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на инстит...
12:59 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета