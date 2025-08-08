ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, колко е евтино!", а то било в евро
Промените в Закона за въвеждане на еврото, приети на 30 юли, бяха обнародвани в "Държавен вестник“ едва тази сутрин. Според тях цените в двете валути трябва да бъдат изписвани с еднакъв шрифт върху етикетите. Търговците имат гратисен период до 8 октомври 2025 г., за да приведат етикетите и касовите си апарати в съответствие с новите изисквания.
Законът задължава цените да се формират добросъвестно и да не се повишават без икономическа причина. При съмнения, регулаторите ще имат право да изискват обяснение от търговците. Опозицията вече коментира, че това е "бухалка“ срещу бизнеса.
Друга новост е, че големите търговски вериги ще трябва всеки ден до 7:00 ч. сутринта да качват данни за цените си в голямата потребителска кошница. КЗП обещава да предостави указания и да въведе публичен портал, в който ще се публикува тази информация.
От Министерството на икономиката съобщиха, че вчера е била проведена работна група за изясняване на последните детайли по прилагането на закона.
Има и изключения – например за таксиметровите услуги двойното обозначаване ще важи от 31 октомври 2025 г., а за книги, учебни помагала и други – от 1 януари 2026 г.
На стоковата борса в село Първенец повечето търговци вече са готови с новите правила. Препрограмирането на касовия апарат на търговеца Йордан Сивенов е струвало 60 лв. и е отнело един ден.
"Всичко е ясно, чукаш си на касовия апарат, то всичко излиза – в лева, в евро“, казва той пред БНТ.
Управителят на борсата Илия Гатев смята, че удълженият гратисен период е добра стъпка, тъй като за кратко време е невъзможно да се препрограмират толкова много касови апарати.
Във Варна, собственичката на магазин за дрехи Даниела Стоянова вече е поставила етикети с двойни цени. Това ѝ е отнело около две седмици ръчна работа.
"Всичко е по курса на БНБ, без закръгления. Но хората се объркват – влизат и казват: ‘А, колко е евтино!’, а то било в евро“, споделя тя.
В село Дъбрава, където от седмица има нов магазин след 30 години без търговски обект, касовият апарат е обновен още в полунощ. Жителите обаче признават, че им е нужно време, за да свикнат с двете валути.
Всички цени трябва да се изчисляват по официалния курс на БНБ – 1 евро = 1,95583 лв.
