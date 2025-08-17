Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
Автор: Екип Burgas24.bg 17:43Коментари (0)187
©
С близо 1 лев е поевтинял кашкавалът у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Цената на сиренето обаче се повишава. Данните са на фона на констатацията на КНСБ за разлика в цената на сиренето от производител до магазина от над 70%.

До данни на ДКСБТ в началото на юни цената на кашкавала е била 18,55 лв. За месец се е понижила с 60 стотинки. Според последните данни от тази седмица цената му на едро е 17,65 лв.

Обратна е тенденцията при сиренето. Най-ниска е била цената му в края на юли – 11,17 лв. От тогава до тази седмица се е повишила с малко над 40 стотинки. Така на едро в момента то струва 11,60 лв.

Каква е причината кашкавалът да е по-скъп от сиренето?

Мандрата на Стоил Костов повече от 30 години произвежда краве сирене. Търгува млечните продукти чрез дистрибутори и казва, че не е вдигал цените повече от година.

"Имаме някакви наблюдения, че спекулативно се вдигат цените на млечните продукти, но това не е от нас, цената ни на едро е 16,80 лв. за краве сирене с ДДС, оттам дистрибуторът си слага 10-15 процента, търговецът си слага около 30% и цената става 24-25 лв.“, казва Стоил Костов.

Собственикът на мандра е категоричен, че от години не е вдигал цените и ако има поскъпване при производителите, то винаги е обосновано – при поскъпване на млякото и производствените разходи.

От Асоциацията на млекопреработвателите обясниха разликата в цените на кашкавала и сиренето. 

"За производството на 1 кг кашкавал са необходими най-малко 10 литра мляко. Той е коренно различен продукт. Сиренето и кашкавалът се придобиват от различни продукти. От бранша не вярвам някой да е пипал цените през последните 6 месеца, камо ли да в вдигал цените с 10-20 стотинки“, коментира Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България.

Според ДКСБТ увеличение няма.

"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата от последните три седмици има доста стабилно предлагане и при кашкавала имаме едно намаление от 70-80 стотинки. Този показател е добър“, уточнява за bTV председателят на комисията Владимир Иванов.

Спрямо сезона и предлагането цените на кашкавала и сиренето са нормални, посочват още от държавната комисия по стоковите борси и тържища.



Още по темата: общо новини по темата: 651
17.08.2025 »
16.08.2025 »
13.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
10.08.2025 »
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Огненият ад в Стара Загора: Пожарът е под контрол, хеликоптер е н...
18:44 / 17.08.2025
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
18:45 / 17.08.2025
Христо: Още съм на 22 години, а животът ми свършва!
18:46 / 17.08.2025
"Задържане под стража" за младежа, причинил смъртоносната катастр...
18:45 / 17.08.2025
"Задържане под стража" за младежа, причинил смъртоносната катастр...
17:42 / 17.08.2025
Прокуратурата: Виктор, врязал се в автобус в София, е дишал райск...
17:43 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Катастрофи в България
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: